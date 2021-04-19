Сколько получили, чем владеют: cенаторы от Ростовской области рассказали о доходах

Общая сумма их заработка сенаторов составила около 17 млн рублей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Сенаторы от Ростовской области отчитались о своих доходах в 2020 году. Всего у региона два представителя, общая сумма их заработка составила около 17 млн рублей. Об этом можно судить по сведениям, опубликованным на сайте Совета Федерации страны.

Так, годовой доход Ирины Рукавишниковой составил 6 млн 70 тысяч 455 рублей. Она владеет земельным участком площадью 1 783 квадратных метра, жилым дом в 739 квадратных метров, также в списке числятся квартиры. Автомобиля у сенатора нет.

Андрей Яцкин по итогам года заработал больше - 11 млн 172 тысячи 259 рублей. У него в собственности дачный земельный участок площадью 2500 квадратных метров и две квартиры.

Еще одна квартира и Mercedes-Benz GLC GLC 250 4MATIC принадлежат супруге Андрея Яцкина. Всего ее доход с января по декабрь 2020 года составил 6 млн 458 тысяч 409 рублей.

Ранее самым богатым депутатом Госдумы от Ростовской области назвали бывшего мэра донской столицы Михаила Чернышева. Он заработал 13 млн 92 тысячи 165 рублей.