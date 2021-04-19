Неделя в Ростовской области будет облачной с прояснениями, возможны дожди

Сегодня, 19 апреля, температура воздуха по региону составляет + 13 - 18 градусов Фото: Иван ВИСЛОВ

Наступившая неделя в Ростовской области будет облачной с прояснениями. Возможны небольшие дожди, которые продержатся до воскресенья. При этом температура воздуха составит от + 14 до 18 градусов в зависимости от района, сообщает Гидрометцентр.

Так, например, в донской столице немного прояснится уже со вторника. Солнце будет баловать жителей города своим вниманием до пятницы, а в субботу снова скроется в сером плаще из туч. Но в воскресенье выглянет снова. Столбики термометров будут колебаться в районе + 18 - 15 градусов.

Сегодня, 19 апреля, в Ростове +16. По региону - + 13-18. Ветер восточный и юго-восточный - 5-10 м/с. Возможна гроза, тогда порывы будут достигать 15-18 м/с.

По народным поверьям, если в этот день разбушуется ветер, хорошего урожая хлеба можно было не ждать. Если же день, наоборот будет тихим и безветренным, то урожай яровых должен должен порадовать.