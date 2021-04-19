Народный календарь на 19 апреля: ветреный день обещал плохой урожай хлеба

Народный календарь на 19 апреля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Народный календарь на 19 апреля: наши предки именовали этот день днем Евтихия. Считалось, что если в эту дату разбушуется ветер, то хорошего урожая хлеба можно было не ожидать. Если же день, наоборот, был тихим и безветренным, то это значило, что урожай яровых будет на славу.

Если в этот день начинал течь сок у кленов и других растений, то в скором времени должна была установиться теплая погода. Утренний туман предвещал сухую погоду до конца месяца. Если ворона вила гнездо высоко на дереве, то есть вероятность половодья. Если же куры рано сходили с насеста, то лето будет достаточно плохим. Если же прилетали жирные утки, то весна будет холодной и долгой.

Если вы заметили, что дикие утки строят свои гнезда у самой воды, то лето будет сухое, а чем дальше от водоемов – тем дождливее.

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