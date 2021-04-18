Народный календарь на 18 апреля: устройте сквозняк - позвольте теплым ветрам проникнуть внутрь

Народный календарь на 18 апреля Фото: Наталия АНДРЕАССЕН

Народный календарь на 18 апреля: наши предки считали, что, если днем тепло, а ночью прохладно, то погода обязательно установится теплая. Если в чистом поле очень хорошо были слышны звуки, то это предвещало дождь. Если же в не очень хорошую погоду токовали тетерева, то это сулило улучшение погоды, а если же они молчали - к ухудшению.

Этот день именовался днем Федула, если в этот день дул теплый ветер, то дом можно было отопить без дров. Если в овраге остался снег, то это означало, что пора начинать пахать. Обычно в этот день устанавливается весеннее тепло, чередующееся с непогодой.

Чаще всего 18 апреля выдается теплым. Наши прадеды верили, что в этот день необходимо было открыть в доме все окна, чтобы получился сквозняк, это позволит пустить в дом теплые ветра.

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