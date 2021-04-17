Народный календарь на 17 апреля: в этот день люди начинали ждать цветения ольхи

Народный календарь на 17 апреля Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Народный календарь на 17 апреля: наши предки верили, что, если к этому дню на ольхе много сережек, будет много овса, а если большое количество шишек, то - ячменя. Также в эту дату начинали особо тщательно следить за цветением ольхи. Этого момента ждали с нетерпением, так как это дерево обладает целебными свойствами. А если же ольха распускалась раньше березы, то лето будет очень влажным, а если наоборот - засушливым.

Если облака плыли высоко и быстро, то это к хорошей погоде. А если же по небу плыли темные и тяжелые облака - это к затяжным дождям. Если на улице было солнечно, то пшеница выдастся зернистой. Если восход золотисто–розовый, то погода в ближайшее время будет очень хорошей. Сильно потрескавшаяся кора на деревьях тоже сулила хорошую погоду.

Если было слышно, как затрещал сверчок, то это означало, что пора пахать поле под рожь.

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