Народный календарь на 16 апреля: если льется много березового сока - лето будет дождливым

Народный календарь на 16 апреля Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Народный календарь на 16 апреля: наши прадеды считали, что если до этого дня лед не начинал таять, то рыбалка будет неудачной. Если ветер с юга дует – яровые хорошо расти будут, с севера – рожь дождями зальет. Если же холодало после раздавшегося грома, то лето могло выдаться холодным.

Если же шел дождь, то считалось, что весна будет поздней и ненастной. Если же слышны длительные раскаты грома, то тоже следовала ждать ненастья, причем еще и на несколько дней вперед. Наши предки замечали, что, если олени перекочевывали на более дальние расстояния, то предстояли холода.

Если цветки мать–и–мачехи закрываются раньше 17–18 часов в солнечный день – это к скорому ненастью. Обильно вытекающий березовый сок сулил дождливое лето.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Народный календарь на 15 апреля: если провести день весело - ждите весь год хорошую прибыль.

Мы узнали, какие приметы есть в народном календаре 15 апреля.

ВНИМАНИЕ!

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Viber, «ВКонтакте» и следите за новостями.

Добавьте «КП - Ростов-на-Дону» в основные источники в Яндекс.Новостях и в избранное на сервисе Google Новости.

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.