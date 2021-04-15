Народный календарь на 15 апреля: если провести день весело - ждите весь год хорошую прибыль

Народный календарь на 15 апреля Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Народный календарь на 15 апреля: наши предки именовали этот день "барыш-днем" и старались провести его как можно веселее, чтобы весь год получать хорошую прибыль. Кроме того, по поверьям, если вешние воды текли медленно, то предстоящий год обещал быть тяжелым.

Если к югу тянулся клин журавлей, то это означало, что год будет неурожайным и неудачным. Играющие в небе вороны сулили ясную и солнечную погоду. Если тетерева уходили ночевать вглубь леса, то это к ветреной и дождливой погоде. Если же на реке еще оставался лед, то рыбалка будет неудачной. Если грачи и галки вьются стаями на высоте, а вниз стрелой опускаются – к дождю, сидят на дороге стайками – к непогоде.

Если 15 апреля сильно расчирикались воробьи, то это означало, что день будет солнечным. Если громко ворковали голуби, то это тоже сулило тепло. Если полая вода разольется – травы будут большими, а покос – ранним.

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