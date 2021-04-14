Народный календарь на 14 апреля: разлив воды - будет много рыбы и травы

Народный календарь на 14 апреля Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Народный календарь на 14 апреля: этот день наши предки именовали днем Марьи. Было принято считать, что, если половодье начинается днем, то скоро появится много травы и будет ранний покос, а если разлив воды приходится на ночь, то это обещало отличный урожай и хорошую уборку.

Если в эту дату слышались глухие раскаты грома, то в ближайшие дни будет тепло и солнечно. Если же на этот день выпала гроза, то лето обещало быть засушливым. Если же пчелы рано вылетали, то это значило, что весна будет теплой. Сверкнувшая на закате молния сулила дождь. Синие облака плыли по небу к теплой, но дождливой погоде.

Если скот ревел, то следовало ждать непогоды. Гуси и утки прилетали рано к потеплению, а если птиц долго не было, то это означало, что холода еще придут. Если же ночью не видно звезд, то это тоже обещало потепление.

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