Народный календарь на 13 апреля: если березовый сок невкусны, то уродится хороший хлеб

Народный календарь на 13 апреля Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Народный календарь на 13 апреля: наши предки были уверены, что, если в этот день будут прозрачные облака, то погода в целом выдастся спокойной, но может пройти и дождь. Если уже он моросил с утра, то это предвещало дождливое лето. Если туман образовывал облака, то считалось, что это тоже к дождю, а если же он опускался на землю, то день должен быть сухим.

Если в этот день вы увидели молнию, но не услышали грома, то лето выдастся засушливым. А солнечный день сулил приход потепления на долгое время. У клена и березы сок начинал выделяться тоже к предстоящему теплу. Если же вернувшиеся перелетные птицы долго не щебечут, то это означало, что холода еще будут.

Если ранняя весна выдавалась теплой, то фермеры приступали к севу яровых. Если же березовый сок оказывался невкусным, то это было верным знаком того, что хорошо уродится хлеб.

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