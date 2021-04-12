Народный календарь на 12 апреля: пчелы начали взлетать рано - весна выдастся теплой

Народный календарь на 12 апреля Фото: "КП" Архив

Народный календарь на 12 апреля: наши предки были уверены, что если в этот день коровы и быки поднимали головы кверху, нюхают, сильно выдыхая воздух, облизывают губы, мало пьют и спят днем, то это однозначно сулило предстоящий дождь. А вот если листья на березе появлялись раньше, чем на ольхе, то погода, наоборот, будет очень сухой.

Весной гром при сильном ветре – будет холодная весна, при восточном – сухая и теплая, при западном – мокрая, при южном – теплая, будет много червей и насекомых. Если гуси летели высоко, то будет много дождей, а если низко - мало. Если же рано зацветали одуванчики, то лето обещало быть коротким.

Птицы сооружают гнезда на южной стороне деревьев или домов – жди прохладного лета. Если в этот день зацветала черешня, то это значило, что пора сеять кукурузу и свеклу. А ранний взлет пчел обещал теплую весну.

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