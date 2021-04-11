Народный календарь на 11 апреля: если в этот день много лебедей, вена будет теплой

Народный календарь на 11 апреля Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Народный календарь на 11 апреля: наши предки считали, что если в этот день скапливались огромные тучи, похожие на горы, то к вечеру непременно пойдет дождь. А также они были уверены, что быстрые и высокие облака принесут хорошую погоду.

Солнце садилось за тучи и галки летали стаями - к дождю. Если же сороки строили гнезда на деревьях низко, то нужно было ожидать частых летних гроз. Обильное течение березового сока также предвещало дождливое лето. А летающие низко чибисы сулили сухую погоду. Если же наши прадеды замечали в этот день много лебедей, то они были уверены, что весна будет теплой.

Если же опушалась береза, то лето будет сухим, а если ольха - мокрым. Если перистые облака, не изменяясь, стремительно бегут с запада, а горизонт хорошо просматривается, значило, что там, где сходятся полосы облаков, скоро наступит ненастье. Ранний гром весной всегда сулил холода.

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