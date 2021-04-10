Народный календарь на 10 апреля: в этот день не рекомендовалось ссориться у пруда

Народный календарь на 10 апреля Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Народный календарь на 10 апреля: у наших предков в этот день была традиция чистить пруд и в это время ни в коем случае нельзя было ссориться и ругаться около него. Эту дату именовали днем Иллариона - было принято прятать сани и доставать телеги из сараев.

Если солнце было красным при восходе, то нужно было ждать дождя, а если на закате, то это сулило хорошую погоду на следующий день. Если же слышался глухой и продолжительный гром, то это значило, что в течение недели будет много дождей. Если сороки сидели на верхушках деревьев, то это предвещало скорый конец холодов.

Дожди в этот день обещали хороший урожай. Ветра в апреле, какими бы сильными они ни были, считались благоприятными. А также этот день был самым поздним сроком начала таяния снегов.

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