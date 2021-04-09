Народный календарь на 9 апреля: не ссорьтесь в этот день, а то не помиритесь

Народный календарь на 9 апреля Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Народный календарь на 9 апреля: наши предки считали, что чибис кричал вечером к ясной погоде. Если же он летал низко, то погода будет сухая. Если же эта птица на клюве воду принесла, то стоит ждать весеннего дождя.

Если петух не пел днем, то через два-три дня стоит ожидать осадков. Если же соловей запел на голых деревьях, то плодовые деревья урожая не принесут. Если же прилетела овсянка, то это значило, что пришло время доставать воз. Иней и туман утром предвещали урожайный год. А прилет чаек сулил сход льда.

Если же при таянии снега образовывалась плесень, то это к обильному урожаю грибов. Как только опадала треть хвои - через две недели пойдет река. В этот день лучше всего было не ссориться, так как можно было не помириться.

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