Народный календарь на 8 апреля: светлый восход Солнца - пора убирать сани

Народный календарь на 8 апреля Фото: Михаил ФРОЛОВ

Народный календарь на 8 апреля: наши предки верили, что погода 8 октября будет ровно такой же, как в этот день. Если же в эту дату были заморозки, то весна будет холодной и долгой. Если же все еще лежал снег на крышах, то это было обещанием того, что он полежит еще не менее 30 дней.

В той части неба, в которой ярче всего блестят звезды, то с утра с той же стороны с утра подует ветер. Если же был светлый восход солнца, то это было верным знаком того, что пришла пора убирать сани, так как снега точно больше не будет. Чибис кричал вечером к ясной погоде. В какую сторону спиной ложились спать животные, с той и должен был подуть ветер. Если же внезапно завыл фокстерьер, то это к дождю.

Вода текла в оврагах и снова замерзала к среднему урожаю. Если зазеленела черемуха, то пришло время высаживать ранний картофель. А если же зацветала верба, то нужно было выставлять пчел на пасеке.

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