Народный календарь на 7 апреля: каким выдалось Благовещенье, таким будет и весь год

Народный календарь на 7 апреля Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Народный календарь на 7 апреля: этот день традиционно именуется Благовещеньем. Если ночь на эту дату выдастся теплой, то весна будет такая же. Кроме того, наши предки были уверены, что каким выдастся Благовещенье, таким будет и весь предстоящий год. Если же теплая погода установилась до этого дня, то это предвещало еще много морозов впереди.

Если первые грибы появляются на возвышенности, то это к летним дождям, а если в ложбинке - к засухе. Если же ярко светило солнце и стояла безоблачная погода, то летом обязательно будут грозы. Какой погода была днем, такой же она и останется к вечеру. Если к этому дню не было ласточек, то это предвещало холодную весну. Красные круги вокруг солнца сулили хороший урожай. А туманное утро предвещало разливы рек.

Мокрое Благовещенье предвещало грибное лето, если же был мороз - будет хороший урожай груздей, если был дождь, то уродится рожь. Если же во дворах стояло много луж, то будет богатый урожай белых грибов. Если погода стояла солнечная, то будет хороший урожай пшеницы. Гроза в этот день обещала много орехов.

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