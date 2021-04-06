Народный календарь на 6 апреля: тепло в этот день предвещает наступление лета

Народный календарь на 6 апреля Фото: "КП" Архив

Народный календарь на 6 апреля: наши предки считали, что, если к этому дню уже полностью растаял весь снег, то больше он точно не выпадет, а если же все еще лежит, то будет лежать еще долго. Если в эту ночь стояла теплая погода, то и весна будет хорошей. А теплый день предвещал скорое наступление лета.

Пение жаворонка в этот день сулило тепло, а зяблика, наоборот, к стуже. Если же в этот день внезапно пошел снег, то непременно удастся урожай гречихи. Если весна начиналась только сегодня, то впереди еще могут ударить морозы.

Рыбаки очень хорошо знали, что с приближением поводка, а также в ясную погоду со слабыми ветрами или при затишье рыба клюет хорошо. Если же вода прибывала и мутилась, то клев ослабевал. Если же на улице холодало, поднимался ветер или менял направление, хорошо клевал только налим. А в шторм любая рыба переставала клевать вовсе.

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