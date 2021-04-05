Народный календарь на 5 апреля: кошка чихнула - ожидайте дождя

Народный календарь на 5 апреля Фото: Евгения КОРОБКОВА

Народный календарь на 5 апреля: наши предки уверяли, что в этот день у берез течет много сока, то лето будет дождливым. Если же слышался гром, а снег еще не сошел, то летняя пора будет весьма холодной. Ежели воды в реке весной не прибавлялось, это предвещало жаркое лето.

Если ночью погода была ясной и виднелись звезды, то это к утренним заморозкам. А если кошка чихала или кашляла - к дождю. Волна в реке била навстречу текущей волне тоже к дождю. Если днем было жарко, а к ночи холодало, то это к скорому наступлению хорошей погоды. Белка из гнезда тоже выходила перед теплом. А вот дворовые птицы ощипывались к ненастью.

Солнце в кругах было к урожаю.

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