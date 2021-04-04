Народный календарь на 4 марта: принято гадать по восходящему солнцу

Народный календарь на 4 апреля Фото: Михаил ФРОЛОВ

Народный календарь на 4 марта: наши предки именовали этот день солнечником. В эту дату было принято на рассвете выходить, смотреть на восходящее Солнце и гадать по нему на свою судьбу. Вот, если, например Солнце было в красных кругах на заре, то это означало, что в этом году выдастся хороший урожай овощей.

Прадеды также верили, что, если в этот день вороны купаются, то это к теплу. А если же ворона прилетела и уселась на забор, а еще при этом сгорбилась, нахохлилась и не перестает каркть, то это к осадкам. Теплый дождь предвещали и синие облака на небе. Обязательно наблюдали, с какой стороны на муравейнике сходил снег: если с северной, то лето будет теплым, а если с южной - холодным.

Прилет трясогузки предвещал скорый ледоход. Если небо было мутное и покрывалось мелкими облаками, то это предвещало плохую погоду. Наши предки были уверены, что в тех местах где сошел снег и на его месте образовалась паутинка будут помехи с урожаем.

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