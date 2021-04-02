Народный календарь на 2 апреля: попейте из колодца и исцелитесь от болезней

Народный календарь на 2 апреля Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Народный календарь на 2 апреля: наши предки считали, что, если в этот день нет мороза, а птицы начали затевать брачные игры, то это означало, что лето будет теплым. Если лед на реке быстро уносится течением, то год непременно будет урожайным.

Дождь в эту дату предвещал хороший урожай грибов. С прилетом скворцов приходила настоящая весна. Если днем жарко, а к ночи наступали холода, то погода в ближайшее время будет теплой и ясной. Петух кричал с утра к дождю. Если лежал снег, а прилетали журавли, то хорошего урожая ждать не стоило.

Если в апреле было мокро, то пашня будет хорошей. А ровно через 12 дней после прилета трясогузок начинала "идти" река. Наши прадеды также считали, что, если в этот день испить воды из колодца, то можно излечиться от различных болезней.

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