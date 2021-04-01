Народный календарь на 1 апреля: гремит гром - ждите скорого улучшения погоды

Народный календарь на 1 апреля Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Народный календарь на 1 апреля: этот день наши предки именовали днем Дарьи-повалихи. Обычно в эту дату идет активное таяние снегов. Если вешняя вода шла с шумом, то травы будут хорошие, а если же вода сходит бесшумно, то трава вырастет плохой.

Если в эту ночь не было видно звезд, то это значило, что скоро наступит теплая погода. Следует запомнить, какой была погода в этот день, потому что абсолютно идентичной она будет и 1 октября. Если же день выдавался теплым и ясным, то это предвещало сухое ветреное лето. Если были слышны раскаты грома, то можно было ожидать скорого улучшения погоды.

Если на орешнике появлялось много почек, то должен был стать очень хорошим урожай овса. Если рано прилетали трясогузки, то весна непременно обещала быть теплой. Если же весенние деньки приходили рано, то это предвещало большое половодье. Если же наши прадеды замечали, что в это день зацветала верба, то это значило, что пришло время выставлять пчел. Если на дорогах начинал вытаивать навоз, то год непременно должен был стать урожайным.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Народный календарь на 31 марта: хотите искупить сразу 40 грехов - убейте в этот день комара.

Мы узнали, какие приметы есть в народном календаре 31 марта.

ВНИМАНИЕ!

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Viber, «ВКонтакте» и следите за новостями.

Добавьте «КП - Ростов-на-Дону» в основные источники в Яндекс.Новостях и в избранное на сервисе Google Новости.

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.