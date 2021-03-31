Народный календарь на 31 марта: хотите искупить сразу 40 грехов - убейте в этот день комара

Народный календарь на 31 марта Фото: Андрей ГРЕБНЕВ

Народный календарь на 31 марта: этот день наши предки именовали днем Трофима. Считалось, что именно в эту дату просыпаются комары, а их появление предвещает теплую погоду. А вот если в этот день убить комара, то можно искупить сразу 40 грехов.

Если кружилась мошкара, то будет хороший урожай грибов, а если стая комаров - то много ягод. Если лебеди прилетали, то это к теплу. Если зацветала мать-и-мачеха, то это тоже к теплой погоде. Если клубился дым от костра, то это к ухудшению погоды. Если в конце марта снег тает очень быстро, то лето должно быть очень мокрым. Если же дул сильный ветер во время осадков и при плюсовой температуре, то это означало скорое прекращение снега и потепление.

Тот, кто родился в этот день будет счастлив всю первую половину жизни. Если же у вас растет маленький ребенок, то не одалживайте никому соль и хлеб, иначе счастливая доля вашего малыша может упорхнуть за ворота. Когда вы вечером купаете ребенка, то не открывайте дверь никому чужому, чтобы не произошло никакого несчастья. Не делайте никаких больших покупок, так как удачи они не принесут. Также не стоит занимать и одалживать деньги, так как будет множество долгов весь год. Не следует стричь ногти и волосы, так как можно навлечь множество мелких неприятностей.

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