Народный календарь на 30 марта: в этот день просыпаются пчелы

Народны календарь на 30 марта Фото: Олег УКЛАДОВ

Народный календарь на 30 марта: наши предки считали, что лисы и медведи в эту дату дружно слепнут и глохнут и на них можно спокойно охотиться. А также, этот день именовался днем Алексея Теплого. Обычно доставали ульи, а на следующий день высаживали ячмень.

Если прилетал журавль, то это к теплу, а если жаворонка не было слышно, то это к дождю и плохой погоде. Если потекли ручьи, то это к большому паводку. Трясогузки прилетали к половодью, а гуси высоко летали к снегопаду. Если первый гром прогремел, когда еще не сошел лед, то это к хорошему улову рыбы. Если же этот день выдавался теплым, то такой должна была стать и вся последующая весна.

Если же в эту дату положить пряжу в открытый водоем, то она будет белоснежной и прочной. Если лещина была украшена сережками, то можно было сеять мак, редиску и сажать цветы. Если 30 марта сплести сеть и пойти с ней на рыбалку, то улов непременно будет хорошим. Обычно в этот день просыпаются пчелы и начинают летать кругами около ульев. Если в этот день прочитать молитву святому Алексею, то будет много меда.

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