Народный календарь на 29 марта: не ешьте хлеб после заката и не поднимайте тяжести

Народный календарь на 29 марта Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Народный календарь на 29 марта: наши предки считали, что, если в этот день рассыпать навоз по полю или огороду, то это обеспечит хороший урожай. А также, было категорически запрещено растапливать печку и печь в ней хлеб, так как это неминуемо приводило к беде. Лучше всего было и вовсе не разводить никакого огня. В эту дату легко вычисляли воров, так как, если нечистый на руку человек взглянет на небо, то у него из глаз сразу текли слезы.

Если до этого дня зайцы до сих пор не сменили цвет с белого на серый, то морозы еще будут. А если день выдавался теплым, то такой должна была стать и вся оставшаяся весна. Если же солнце с трудом пробивалось через темные тучи, то неминуемо пойдет дождь. Если лед в водоемах не движется при ледоходе, а тонет, то год будет неурожайным. Если над головой кружились стаи перелетных птиц, то это означало, что скоро растает снег и все просохнет.

Наши прадеды в этот день никогда после заката не одалживали деньги, так как сами не хотели остаться в долгах весь год. А также, после захода солнца нельзя было есть хлеб, так как это приводило к нищете. Лучше всего 29 марта было ни с кем не спорить и не поднимать тяжести, чтобы не навлечь на себя неприятности и тяготы жизни.

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