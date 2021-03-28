Народный календарь на 28 марта: нельзя мыть голову - предстоит разлука с родственниками

Народный календарь на 28 марта Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Народный календарь на 28 марта: наши предки считали, что, если в этот день зачесалась голова, то это предвещает небольшие, но досадные неприятности. Сглаз в эту дату считался одним из самых опасных, и чтобы избежать его, нужно было до самого заката с булавкой на одежде или же с двумя перстнями.

Если перелетные птицы возвращались стаями, то это предвещало хорошую весну. Чайки прилетали к теплой погоде и скорому ледоходу. Если же они купались в воде, то это к дождю. Если же в этот день громко чирикали воробьи, то это предвещало солнечный день и ясное небо. Если в этот день в вашем поле зрения показался скворец, то весна уже совсем близко. Если прилетал журавль, то он непременно приносил с собой тепло. Жаворонки тоже прилетали к теплу, а вот зяблик, наоборот, - к стуже. Яркий закат 28 марта предвещал череду дождей. Если же вешние воды текли неспешно, то это сулило неурожайный год.

Наши прадеды считали что в этот день категорически нельзя мыть голову, так как это предвещало разлуку с родственниками. Если же в этот день вы увидели во сне ангела, то это очень добрая примета, так она обещало небывалое долголетие. Обычно в этот день в ночном лесу сильно выли волки. Чтобы протяжный вой в ночи не мешал спать, надо было просто перевернуть подушку.

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