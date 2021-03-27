Народный календарь на 27 марта: не смотритесь в зеркало до заката - накликаете беду

Народный календарь на 27 марта Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Народный календарь на 27 марта: этот день именовался днем Федора-скотника. Наши предки считали, что если в этот день корова отказывается от воды или же у нее разгорается зверский аппетит, то это верный признак того, что в скором времени пойдет дождь. Если же в эту дату светило солнце, то нужно было незамедлительно поменять подстилки лошадям и коровам, так как вскоре снова похолодает.

Если же в этот день прогремел с утра гром, то это значило, что лето будет теплым и урожайным. Если снег в эту дату таял от дождя, то лето должно было быть засушливым. Если дятел часто стучал клювом по сухому дереву, то в скором времени должно было наступить потепление. Если день выдался морозным, то холода простоят еще целую неделю. Если же к полудню поднимался ветер и резко усиливался к вечеру, то это предвещало бурю.

Если лошадь спотыкалась в дороге, это означало, что ваш путь не удался. В этот день не рекомендовалось смотреться в зеркало до самого заката, так как это могло принести несчастье. Категорически запрещалось колоть дрова, охотиться и точить ножи, так как это тоже неминуемо приносило беду. Лучше было в этот день не брать в руки оружие, потому что это предвещало ссоры и войну.

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