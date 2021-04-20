В Морозовске будут судить чиновника за махинации с квартирами для детей-сирот

Судебные слушания пройдут в Морозовске Фото: Артем КИЛЬКИН

Экс-начальник отдела строительства, капремонта и жилищных программам администрации Морозовского района ответит перед законом по статьям «Мошенничество» и «Превышение полномочий». Дело уже передали в суд, рассказали в областной прокуратуре.

Чиновника подозревают в махинациях на 13 млн рублей, именно такой ущерб был нанесен бюджету. По предварительной версии, с августа 2016 года по ноябрь 2018 года представитель администрации «обеспечил победу в аукционе подконтрольных ему собственников конкретных квартир».

Позже квадратные метры были приобретены для детей-сирот. Однако в итоге 14 из этих квартир оказались полностью не пригодными для проживания. Еще две находились в нормальном состоянии, но их купили по завышенной цене.

Ранее за жилье для детей-сирот отчитали еще нескольких глав донских районов