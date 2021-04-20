В Ростовской области шествие «Бессмертного полка» проведут в онлайн-формате

В этом году шествие перенесли в онлайн-формат Фото: группа в VK Бессмертный полк Ростовская область

На Дону в этом году шествие «Бессмертного полка» проведут в онлайн-формате. Акция состоится 9 мая в 15 часов, уже принимаются заявки. Такое решение приняли из-за пандемии коронавируса, пояснили в соцсетях организаторы.

- Шествия нашего с вами «Бессмертного полка» в Ростове и на донской земле не состоится. Центральный штаб движения принял такое решение из-за пандемии. Но для нас это не означает, что мы забудем о нашей традиции. С портретами в руках мы обязательно придём к Вечному Огню или к другим памятникам и принесём туда веточки сирени, как символ нашей памяти. Сделать нам никто не запретит. Также как никто не помешает принять участие в шествии «Бессмертного полка» в онлайн-формате. В любом случае День Победы никто и никогда не сможет у нас отобрать, - говорится в сообщении.

Однако Парады, посвященные годовщине Великой Победы, в регионе все же должны организовать. Днем 9 мая колонны бойцов и военной техники пройдут по улицам Ростова и Новочеркасска, а в 22 часа небо раскрасят праздничные салюты.