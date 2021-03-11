В Ростове и Новочеркасске в День Победы пройдут парады и прогремят праздничные салюты

В Ростове и Новочеркасске прогремит праздничный салют на 9 мая Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Ростове и Новочеркасске в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проведут торжественные парады, а в небо запустят праздничный салют. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа. Празднование Дня Победы в этом году традиционно пройдет 9 мая.

В параде примет участие современная и историческая боевая техника. А в 22:00 по московскому времени прогремят праздничные салюты. Артиллерийские подразделения ЮВО запланировали произвести 30 холостых залпов орудий и пустить фейерверки из салютных установок.

- Для организации салютов будут задействованы гаубицы Д-30, фейерверочные установки «Радуга», а также пушки ЗиС-3, - говорится в тексте сообщения.

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