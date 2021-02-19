Праздничный салют на 23 февраля в Ростове-на-Дону: 30 залпов в честь Дня защитника Отечества дадут с левого берега Дона

Праздничный салют на 23 февраля в Ростове-на-Дону Фото: Южный военный округ

Праздничный салют на 23 февраля в Ростове-на-Дону: в донской столице уже провели репетицию мероприятия. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

Залпы прогремят в Ростове в День защитника Отечества. Салют запланирован на 21:00 по московскому времени. Как уточнили в ведомстве, все пусковые установки будут располагаться на левом берегу Дона. Артиллеристы ЮВО произведут 30 залпов с интервалом в 30 секунд.

- Военнослужащие артиллерийских подразделений отработали порядок действий при выполнении залпов из 122-мм гаубиц Д-30 и пусков из самоходных пусковых установок 2А85, - говорится в тексте сообщения.

Праздничные салюты прогремят в десяти южных городах: Каспийске, Владикавказе, Волгограде, Новочеркасске, Новороссийске, Ростове-на-Дону, Севастополе, Симферополе, Керчи и Ставрополе.

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