Праздничный салют на 23 февраля в Ростове-на-Дону: 30 залпов в честь Дня защитника Отечества дадут с левого берега Дона

Праздничный салют на 23 февраля в Ростове-на-Дону
Фото: Южный военный округ
Праздничный салют на 23 февраля в Ростове-на-Дону: в донской столице уже провели репетицию мероприятия. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа.
Залпы прогремят в Ростове в День защитника Отечества. Салют запланирован на 21:00 по московскому времени. Как уточнили в ведомстве, все пусковые установки будут располагаться на левом берегу Дона. Артиллеристы ЮВО произведут 30 залпов с интервалом в 30 секунд.
- Военнослужащие артиллерийских подразделений отработали порядок действий при выполнении залпов из 122-мм гаубиц Д-30 и пусков из самоходных пусковых установок 2А85, - говорится в тексте сообщения.
Праздничные салюты прогремят в десяти южных городах: Каспийске, Владикавказе, Волгограде, Новочеркасске, Новороссийске, Ростове-на-Дону, Севастополе, Симферополе, Керчи и Ставрополе.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
График работы поездов на 23 февраля: дополнительный транспорт пустят по наиболее востребованным направлениям.
График работы поездов на 23 февраля: все поезда, кроме добавочных, будут работать в штатном режиме.
АЛЛО!
Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!