График работы поездов на 23 февраля: дополнительный транспорт пустят по наиболее востребованным направлениям

Два дополнительных поезда пустят из Ростова на южные курорты Фото: "КП" Архив

График работы поездов на 23 февраля: два дополнительных поезда дальнего следования поедут из Ростова в южном направлении.

Поезд №17/18 сообщением Ростов – Роза Хутор будет отправляться 19 февраля из донской столицы в 21:45. В Розу Хутор он прибудет 20 февраля в 10:24. В обратный путь можно будет отправиться 22 февраля в 18:17. Прибытие в Ростов-на-Дону назначено на 23 февраля в 08:55.

Поезд № 655/656 сообщением Ростов – Кисловодск отправится из Ростова-на-Дону 20 февраля, а в место назначения прибудет 21 февраля в 05:43. Обратно из Кисловодска можно будет выехать 22 февраля в 23:20 и прибудет в Ростов-на-Дону 23 февраля в 09:09.

- В целом по стране АО "ФПК" в период праздников в феврале и марте назначает 100 дополнительных поездов дальнего следования поездов на наиболее востребованных направлениях, - сообщили в пресс-службе СКЖД.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дополнительные поезда поедут из Ростова-на-Дону на курорты в новогодние праздники.

Перевозчики ожидают повышение спроса на билеты.

АЛЛО!

Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!