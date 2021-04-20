Следком: «У 17-летнего жителя Дона нашли 30 пакетов с наркотиком»

Парня поймали в апреле этого года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области задержали 17-летнего юношу. Сейчас он под стражей, возбуждено уголовное дело. Его подозревают в покушении на сбыт наркотиков, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по региону.

Парня поймали в апреле этого года. Предварительно известно, что у него нашли 30 пакетов с запрещенным веществом. Он пытался продать одну из доз на автовокзале Каменска-Шахтинского.

Как выяснили следователи, расфасованную партию молодой человек получил через тайник. Это было условие работы, которую он нашел в Интернете.

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