Народный календарь на 21 апреля: было принято в этот день умываться ключевой водой

Народный календарь на 21 апреля Фото: Иван ВИСЛОВ

Народный календарь на 21 апреля: наши предки именовали этот день днем Родиона. Ходило поверье, что если в эту дату грянул гром, то необходимо начинать пахать землю. Если же выдавался теплый вечер и спокойная ночь, то лето будет жаркое и сухое.

Если день был солнечный, то лето будет хорошим, если пасмурным - грядет летнее ненастье. Если сумерки казались короче обычного, это к хорошей погоде. Красноватая луна к теплу или грозе. Если вороны, готовясь ко сну, садятся клювами в разные стороны, это к безветренной теплой погоде ночью. Если по небу плывут перисто-кучевые облака, то это к хорошей погоде без осадков.

Если в этот день распускалась береза, то пришло время сеять овес. Если земля мхом обрастает при запашке, значит лен волокнист будет. Если хомяки и кроты выбрасывали землю из своих нор, то опять-таки можно было сеять овес. А также в этот день было принято умываться ключевой водой и пить ее, так как она обладала целебными свойствами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Народный календарь на 20 апреля: не выглядывайте в окно - можете накликать беду.

Мы узнали, какие приметы есть в народном календаре 20 апреля.

ВНИМАНИЕ!

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Viber, «ВКонтакте» и следите за новостями.

Добавьте «КП - Ростов-на-Дону» в основные источники в Яндекс.Новостях и в избранное на сервисе Google Новости.

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.