В Ростовской области задержали нарушителей с контрабандой на 4 млн рублей

За попытку побега горе-контрабандистов арестовали Фото: ПУ ФСБ России по Ростовской области

На Дону двое мужчин пытались тайно переправить через границу 30 тысяч пачек сигарет. Предварительная стоимость груза - около 4 млн рублей. Об этом сегодня, 21 апреля, «КП — Ростов-на-Дону» рассказали в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по региону.

Как уточнили в ведомстве, нарушители на «ГАЗели» промышляли в районе хутора Офенталь Неклиновского района. Они получили товар с сопредельной территории и после этого при виде пограничного наряда сразу же ударились бега. Однако горе-контрабандистов поймали.

За попытку побега их арестовали на 7 суток. Кроме того, за нелегальный товар подозреваемым грозит до 7 лет тюрьмы и крупный штраф.

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