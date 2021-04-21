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Общество21 апреля 2021 13:13

Летом в Ростове для отдыхающих откроют три пляжа

Речь идет о прибрежной зоне на Северном, улице Левобережной и Зеленом острове
Ангелина СКИБА
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Массовое посещение планируют разрешить на левом берегу Дона

Массовое посещение планируют разрешить на левом берегу Дона

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростове на время купального сезона официально откроют три пляжа. Постановление об этом появилось на сайте городской администрации.

Так с 1 июля по 1 октября можно будет отдохнуть на Северном, речь идет о прибрежной полосе в районе улицы Капустина. Также массовое посещение планируют разрешить на левом берегу Дона и Зеленом острове.

Ранее донские депутаты предложили полностью запретить купание в необорудованных местах. О подобных ограничениях заговорили из-за легкомысленного отношения людей к собственной безопасности. Многие продолжают купаться там, где это категорически запрещено. В итоге происходят трагические случаи.