Летом в Ростове для отдыхающих откроют три пляжа

Массовое посещение планируют разрешить на левом берегу Дона Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростове на время купального сезона официально откроют три пляжа. Постановление об этом появилось на сайте городской администрации.

Так с 1 июля по 1 октября можно будет отдохнуть на Северном, речь идет о прибрежной полосе в районе улицы Капустина. Также массовое посещение планируют разрешить на левом берегу Дона и Зеленом острове.

Ранее донские депутаты предложили полностью запретить купание в необорудованных местах. О подобных ограничениях заговорили из-за легкомысленного отношения людей к собственной безопасности. Многие продолжают купаться там, где это категорически запрещено. В итоге происходят трагические случаи.