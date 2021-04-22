Отключение света в Ростове-на-Дону 22 апреля 2021 года: сотни горожан останутся без электричества

В Ростове анонсировали новые отключения света Фото: "КП" Архив

Отключение света в Ростове-на-Дону 22 апреля 2021 года: в разных районах города на несколько часов будет отключено электричество. Причиной отключений станет проведение технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

В четверг, 22 апреля, с 8:30 до 15 часов света не будет пер. Университетский 70, 70/81, 127, 129; ул. Тельмана 86, 100, 102, 105, 115; просп. Кировский 96-106, 63-67; ул. Красноармейская 107-125; ул. Города Волос 70, 73-97; ул. Антенная 8-24, 15-17; просп. Кировский 98, 106-126, 71; ул. Лермонтовская 140-160, 199-209; ул. Филимоновская 204-220, 241-261; ул. Тельмана 102-128, 119-155, ул. Красноармейская 109, 123.

С 9 до 16 часов без электричества останутся жители ул. Добровольского 19А; ул. Орбитальная 8В,12; просп. Королева 5/4, 7; ул. В Нольная 8-14,7-15; ул. Майская 63; ул. Каяни 5-7; просп. Нагибина 12, 12/1, 12/2, 14, 14/1, 14А, 14Г, 14Б; ул. Ленина 105В; ул. Краснокурсантская 1-29; ул. Фурмановская 1-19, 2-16; ул. Пирогова 59-107, 64-118; ул. Евдокимова 2-32; пер. Бориславский 11-41, 14-58; пер. Ткацкий; пер. Краснокамский; пер. Грибной.

С 9 до 17 часов будут обесточены ул. Лениногорская 11; ул. Нансена 112, 114, 116, 118; просп. 40 летия Победы 57А, 65/1, 65/2, 67, 67/3, 95, 95/2, 95/6, 97, 99, 101,111; СНТ «Восток»; ул. Белая 1-21; ул. Каратаева 1-13, 2-18; пер. 1-й Колхозный 1-11, 2-10, 370А, 370Б, 370В; ул. Новостроевская 25-151, 32-158; пер. Гельца 37-113, 28-64; ул. Книжная 43-175, 58-194; ул. Детская 77-207, 72-184А; ул. А. Блока 43-59, 36-52; ул. Я. Коласа 27-41, 32-46; пер. Красной Звезды 33-65, 32-70; пер. Ударников 39-83, 42-84; пер. Молочный 31-85, 36-62; пер. Конный 23-45, 34-56; ул. Марины Расковой 21-61, 24-60; просп. 40-летия Победы 180/72; ул. Солидарности 131-209; пос. Автосборочный: просп. Нагибина 36, 38; ул. Пришкольная; ул. Омская; ул. Тибетская; ул. 1-2 Краснодонская; ул. Зерноградская; пер. Березовый; пер. Виноградный; пер. Камчатский; пер. Рубиновый; пер. Аральский; пер. Дунайский; пер. Чингарский; пер. Кленовый; пер. Бугский; пер. 1-2 Кольский; пер. Артековский; пер. Памирский; пер. Измаильский; пер. Кутаисский; пер. 1-6 Автосборочный; ул. Балакирева 1-25, 2-22; ул. 1-я Кольцевая 13-25, 38-52.

С 9 до 18 часов электроприборами не смогут воспользоваться жители ул. 2-я Володарского 156, 164/17, 197-215, 251; пер. Думчева 5, 5А, 6-8; ул. 1-я Круговая 92; ул. Кузнечная 248-338, 273-347; ул. Магнитогорская 176-196; ул. Минаева 41-45, 30-34; ул. Матросова 35; ул. Портовая 254-334, 263/76, 236; пер. 1-й Поселковый 30, 7А, 11-13; ул. Салютина 13.

С 10 до 12 и с 13 до 16 часов отключения ожидаются по ул. Зорге 33, 33/2, 33/3.

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