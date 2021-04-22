Деньги за «мертвые души»: в Ростове осудят экс-директора ЖКХ Советского района

Дело уже направили на рассмотрение Фото: Артем КИЛЬКИН

Экс-директора ЖКХ Советского района Ростова и двух его подчиненных будут судить за фиктивное трудоустройство и подделку документов. Дело завели после многомиллионных махинаций, рассказали в областной прокуратуре.

По версии следствия, за несколько лет в организации приняли на работу 8 несуществующих сотрудников. Зарплату этих «мертвых душ» получал руководитель. Всего он присвоил более 2,6 млн рублей. Кроме того, с апреля по октябрь 2017 года он скрыл он налоговой и страховой служб более 10,5 млн рублей.

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