В Сальске бывшего сотрудника МЧС подозревают в получении взятки, возбуждено дело

Подозреваемого задержали в начале недели, 19 апреля Фото: Олег ЗОЛОТО

В Сальске бывшего сотрудника МЧС подозревают в получении взятки. Дело уже завели, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по Ростовской области.

Подозреваемый был старшим госинспектором, а также руководил сальским инспекторским участком. По предварительной версии, специалист взял 30 тысяч рублей за экзамен по управлению маломерными судами. Это произошло в начале недели, 19 апреля. Сотрудника МЧС задержали с поличным силовики.

В Следкоме сейчас решают вопрос о заключении подозреваемого под стражу.

Ранее в Ростовской области за взятку в 1,1 млн рублей осудили экс-прокурора Пролетарского района.