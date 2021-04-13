Экс-прокурора Пролетарского района осудили за получение крупной взятки

В Ростове осудили бывшего прокурора Пролетарского района за получение взятки Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

В донской столице осудили бывшего прокурора Пролетарского района Сергея Калитвинцева. Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

- Он признан виновным в совершении преступления по статье 290 УК РФ "Получение взятки в особо крупном размере", - говорится в тексте сообщения.

Следователи выяснили, что в мае 2020 года экс-прокурор Пролетарского района Ростовской области, действуя через посредника, получил денежное вознаграждение в сумме 1,1 миллион рублей. За эту сумму он должен был остановить процессуальную проверку по одному из дел.

Задержать его удалось сотрудникам УФСБ России по Ростовской области при участии органов прокуратуры.

Согласно решению суда, злоумышленник приговорен к восьми годам лишения свободы условно с ограничением свободы на четыре года. А также ему надлежит выплатить штраф в сумме 1,1 миллион рублей.

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