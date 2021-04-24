Застройщика инфекционной больницы в Ростове оштрафовали на 50 тысяч

Завершить работы планировалось в первой половине 2021 года. Фото: правительство РО.

Суд оштрафовал застройщика инфекционной больницы в Ростове-на-Дону «Ростовгражданпроект». Такое решение опубликовано в картотеке ростовского арбитража.

Еще в декабре ход первого этапа строительства проверил региональный Госстройнадзор. Ведомство обнаружило нарушения при составлении проектной документации. Подрядчика обязали устранить их до 12 января. Однако в конце при повторной проверке выяснилось, что компания так и не исполнила предписание. Тогда в отношении него был составлен административный протокол.

Арбитражный суд привлек ответчика к ответственности. «Ростовгражданпроект» оштрафовали на 50 тысяч рублей.

Напомним, о создании инфекционной больницы власти сообщили в апреле прошлого года. Планировалось, что медучреждение откроет двери уже в первой половине 2021 года. Всего на строительство больницы из бюджета выделили 2,6 миллиарда рублей.