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Общество26 апреля 2021 12:39

В администрации Ростова-на-Дону прокомментировали православный подарок на конкурсе «Учитель года»

Соцсети «взорвал» ролик, на котором учительнице вручили икону
Анна ШИЛЯЕВА
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Победительнице номинации «Лучший учитель курса «Основы православной культуры» благочинный вручил икону. Фото: скриншот с видео учительницы школы

Победительнице номинации «Лучший учитель курса «Основы православной культуры» благочинный вручил икону. Фото: скриншот с видео учительницы школы

В Ворошиловском районе Ростова-на-Дону торжественно наградили победителей конкурса «Учитель года». Позже видео с церемонии одна из педагогов выложила в своем аккаунте в соцсетях. Она показала, что вручили икону и написала, что победителя обещали деньги. Ролик активно обсуждали в сети, правда, продержался он на странице преподавателя иностранного языка недолго. Учительница школы номер быстро удалила видео.

В пресс-службе городской администрации прокомментировали конкурс и призы.

- В период с 12 февраля по 23 апреля в Ворошиловском районе города Ростова-на-Дону проходил районный этап муниципального этапа конкурса «Учитель года Ростова-на-Дону» по шести номинациям: «Учитель года», «Воспитатель года», «Педагогический дебют», «Педагог-психолог» и «Учитель здоровья», «Лучший учитель курса «Основы православной культуры», - рассказали в ведомстве.

Победителям и призерам районного этапа вручили дипломы и памятные призы.

- Денежное вознаграждение на районном этапе конкурса не предусмотрено. Победителю районного этапа конкурса в номинации «Лучший учитель курса «Основы православной культуры» дополнительно от имени Благочинного православного прихода Ворошиловского района была вручена православная икона, - отметили в пресс-службе городской администрации.

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Видео с церемонии награждения педагог выложила в соцсети, но потом быстро удалила запись (подробнее)