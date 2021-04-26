Около 64 млн рублей выделят на расселение ростовчан из аварийного жилья

Речь идет о постройках, которые признали непригодными для проживания после 2017 года Фото: сайт правительства Ростовской области

На расселение ростовчан из аварийного жилья выделят около 64 млн рублей. Из этой суммы 41 млн рублей - средства областной казны, а также почти 23 млн рублей из местного бюджета. Об этом сегодня, 26 апреля, сообщает сайт правительства Ростовской области.

На эти деньги до конца года планируют освободить 29 квартир в шести домах, расположенных на Седова, Нижнебульварной, Красных Зорь и Грибоедовском. Речь идет о постройках, которые признали непригодными для проживания после 2017 года.

Ранее стало известно, что ростовчане, потерявшие квартиры в пожаре за Театральной площадью, получат компенсации. Всего на эти цели власти выделят свыше 60 млн рублей.