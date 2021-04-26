В Ростовской области вырастили первую партию родительского стада индейки

Полностью сформировать родительское стадо намерены к 2022 году Фото: сайт правительства Ростовской области

На Дону вырастили первую партию родительского стада индейки, всего - 18 тысяч голов. Инкубационное яйцо от племенной птицы должны получить уже в мае 2021 года, сообщает сайт правительства региона.

Перезапуск производства индейки в Ростовской области начали еще в 2020 году. Тогда на новое предприятие мощностью 85 тысяч тонн мяса в год завезли суточный молодняк из Великобритании. Именно эти пернатые сейчас выросли и готовы приносить потомство.

Полностью сформировать родительское стадо из 80 тысяч голов намерены к 2022 году. Мощность производства инкубационного яйца составит 10 млн штук. Известно также, что сейчас на заводе используют автоматические гнёзда для яиц, а также практикуют напольное содержание индейки.