Стартовало голосование по выбору дизайн-проектов благоустройства городской среды на 2022 год

Жители Ростовской области могут найти на сайте голосования свой населенный пункт и выбрать объект для благоустройства в 2022 году. Фото: сайт правительства Ростовской области.

В Ростовской области началось голосование за выбор дизайн-проектов объектов благоустройства на 2022 год. Объекты-победители будут реализованы в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Голосование продлится пять недель, до 30 мая. Жители Ростовской области старше 14 лет смогут отдать свои голоса на единой платформе. Всего регион представил на голосование 114 общественных территорий, расположенных в 55 муниципалитетах.

На платформе можно выбрать один дизайн-проект парка или сквера, расположенного в вашем городе или районе. Чтобы проголосовать, нужно зарегистрироваться через сайт «Госуслуги» или по номеру телефона.

Проголосовать можно будет также в МФЦ, торговых центрах, объектах культуры и общественных местах, где будут работать волонтеры.

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