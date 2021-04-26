Ростовчане решат, нужны ли им ларьки в подземных переходах в центре города

Жителям донской столицы могут доверить решить судьбу подземных переходов в центре - возвращать ли в них торговые объекты. Фото: Википедия.

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко рассказал, что ждет подземные переходы в центре города после демонтажа ларьков. Варианты он озвучил на пресс-брифинге.

- Я лично абсолютно не против торговли в переходах. Но первое, что мы должны понимать, - нужно ли это жителям города. Мы проведем голосование, чтобы выяснить, насколько это необходимо. Если это удобно и востребовано, то мы можем рассмотреть такой вариант. Но это точно будет не на месте, где торговые объекты могут закрывать мозаичные полотна, – сказал Алексей Валентинович.

При решении вопроса возврата ларьков городские власти будут учитывать наличие торговых площадей поблизости. Алексей Логвиненко считает, что рядом с переходами достаточно объектов торговли, и ларьки не будут востребованы.

Также, по словам главы администрации города, в этом году планируется выделить средства из бюджета на проектно-сметную документации для реставрации мозаичных панно.

- Силами ростовских подрядчиков отреставрировать это невозможно. Это уникальный проект, нужно поискать того, кто смог бы это сделать, – уточнил Алексей Логвиненко.

Также глава администрации города заявил, что переходы с мозаикой планируется взять под охрану после демонтажа ларьков.

Напомним, речь идет о двух подземных переходах на пересечении улицы Большой Садовой с Буденновским и Ворошиловским проспектами, а также о переходе на пересечении Буденновского и Московской улицы. Мозаичные панно из кафельной плитки, выложенные на стенах этих переходов, являются объектами культурного наследия.

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