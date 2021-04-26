Ларьки могут вернуться в подземные переходы в центре Ростова

После демонтажа ларьков горожане увидели скрытую много лет за объектами торговли мозаику. Фото: Википедия.

Три подземных перехода в центре Ростова-на-Дону освобождают от ларьков по решению арбитражного суда. Это переходы на пересечении улицы Большой Садовой с Буденновским и Ворошиловским проспектами, а также пересечение Буденновского с улицами Московской и Станиславского, - об этом сообщили в городской администрации.

Индивидуальный предприниматель разместил нестационарные торговые объекты (НТО) без согласования с департаментом имущественно-земельных отношений Ростова и без необходимых правовых оснований. Действующая на момент заключения договора схема размещения не предполагала их установку в этих трех подземных переходах.

То есть ларьки могут вернуться в подземные переходы на центральных улицах Ростова.

- Только после того как будут внесены в действующую схему НТО, и будет проведен новый конкурс, - пояснили в мэрии.

При этом в Ростове хотят уйти от практики, когда земли муниципалитета арендовало одно предприятие, которое сдавало ларьки многим субарендаторам.

- Большую часть дохода от эксплуатации этих муниципальных земельных участков получал не город, а арендатор, - объяснили в администрации города.

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