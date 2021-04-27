Самую большую школу на юге страны в Ростове построят к осени 2023 года

Здание имеет сложную геометрическую форму «бабочки» Фото: Instagram Алексея Логвиненко

В Ростове нашли подрядчика для строительства самой большой школы на юге страны. Все работы он должен завершить к осени 2023 года. Об этом на своей странице в Instagram сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

- Проект разработан с «нуля» и содержит ряд уникальных архитектурно-строительных и пространственно-композиционных решений. Здание имеет сложную геометрическую форму «бабочки» и будет казаться полностью стеклянным из-за больших окон, - написал сити-менеджер.

Также Алексей Логвиненко рассказал, что территорию учебного заведения разделят на несколько зон: общешкольную, зону отдыха, физкультурно-спортивную и хозяйственную. Кроме того, планируют оборудовать стадион и площадки для игры в теннис. Школа на 1 650 учеников появится в микрорайоне «ЮФУ» в границах Зорге, Мильчакова и Благодатной. Она рассчитана на 55 классов по 30 человек.

Подрядчика нашли не сразу. Так, например, в конце марта власти отклонили поступившую заявку из-за не соответствия требованиям. На контракт в 1,5 млрд рублей претендовала одна из донских компаний.