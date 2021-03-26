В Ростове не смогли найти подрядчика для самой большой школы юга России

Речь идет об учебном заведении на 1650 мест Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Ростова-на-Дону не смогли найти подрядчика для самой большой школы юга страны. Единственную из поступивших заявок отклонили из-за не соответствия требованиям. На контракт в 1,5 миллиарда рублей претендовала одна из донских компаний. Аукцион проводило управление капитального строительства Ростова. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

- На основании части 16 статьи 66 Федерального закона от 5 апреля 2013 года электронный аукцион признается несостоявшимся, - говорится в сообщении.

Власти планировали начать строительство этим летом в микрорайоне "ЮФУ", в границах Зорге, Мильчакова и Благодатной. Речь идет об учебном заведении на 1 650 мест. Предполагается, что заниматься в ней будут одаренные дети.

Юные гении региона уже сейчас совершают интересные открытия и создают необычные проекты. Так, например, ростовские школьники намерены создать образец спутника CubeSat, который выведут на орбиту в 2021 году. Кроме того, юные кулибины не так давно разработали «велонавигатор» - аналог навигационных систем для автомобилистов, выстраивающий удобные и интересные маршруты для прогулок по донской столице.