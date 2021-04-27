Жители Ростова сами могут выбрать новый дизайн парков Горького и Дружбы

Во всех дизайн-проектах особое внимание уделяется озеленению парков. Фото: сайт голосования.

Ростовчанам представили на выбор по два дизайн-проекта городских парков Горького и Дружбы. Эти объекты планируется реконструировать в 2022 году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды», - сообщается на сайте голосования.

Чтобы проголосовать за понравившийся проект, нужно зарегистрироваться на портале Госуслуги, или указать свой номер телефона. Также голоса принимаются в МФЦ, торговых центрах и на объектах культуры.

В проекте парка Дружбы запланирована детская площадка для ребят разного возраста, спортплощадка, площадка для выгула собак и озеленение территории.

В парке Горького хотят установить новые скамьи и урны, реконструировать сцену и уделить внимание зеленым насаждениям.

Выбрать вариант дизайн-проекта можно уже сейчас и до 30 мая на сайте za.gorodsreda.ru.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жители Ростовской области выбирают дизайн-проекты благоустройства городской среды на 2022 год

На голосование выставлены 114 объектов