Двоим ростовчанам за наркотики и оружие грозит по 20 лет тюрьмы

Подозреваемый уже имеет судимость. Фото: пресс-служба УТ МВД по СКФО

Двоих ростовчан 48 лет и 51 года поймали с наркотиками, оружием и боеприпасами. Теперь они ответят перед законом сразу по нескольким уголовным статьям. Подозреваемым грозит до 20 лет тюрьмы, сообщили в пресс-службе УТ МВД по СКФО.

В доме у одного их подозреваемых нашли автомат. Фото: пресс-служба УТ МВД по СКФО

Как пояснили в ведомстве, мужчин задержали, что называется, с поличным. При себе у них были полиэтиленовые пакеты с 10 граммами мефедрона. Все дозы злоумышленники собирались оставить в закладках, уверены правоохранители.

После этого провели более тщательные проверки, и уже в домах мужчин обнаружили еще более 500 граммов запрещенных веществ. Вместе наркотиками изъяли также автомат Калашникова и револьвер Наган с патронами. Этот арсенал содержали в хорошем состоянии, и его можно было использовать в любое время.

Также при обысках нашли приспособления для расфасовки наркотиков. Фото: пресс-служба УТ МВД по СКФО

Сейчас ростовчане под стражей. Известно, что ранее их привлекали к ответственности за разбойные нападения, бандитизм и убийство.

В этом же месяце 30 пакетов с наркотиками нашли у 17-летнего юноши