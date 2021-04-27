Ростов-на-Дону
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество27 апреля 2021 19:09

«Хорошо идут»: в небе над Ростовом 45 экипажей провели репетицию воздушного парада Победы

Ростовчане отметили мастерство высококлассных пилотов
Кристина КРУГОВЫХ
КомментироватьОставить комментарий
Техника пролетела над Ростовом на высоте от 160 до 600 метров над землей.

Техника пролетела над Ростовом на высоте от 160 до 600 метров над землей.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону сегодня состоялась репетиция воздушной части парада Победы. В небо поднялись 45 экипажей армии ВВС и ПВО под управлением высококлассных летчиков. Об этом сообщает сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Экипажи вылетели из Зернограда. В репетиции воздушного парада участвовали самолеты военно-транспортной авиации ВКС России - Ту-134, А-26, Ан-12 и Л-410, оперативно-тактическая авиация ЮВО - Су-24М, Су-27, Су-34, Су-30СМ, а также штурмовики Су-25 и вертолеты армейской авиации ЮВО – Ми-8, Ми-35, Ми-28 и Ка-52.

Самолеты оперативно-тактической и штурмовой авиации летели на высоте 200–300 метров над землей со скоростью 600 км/ч, а вертолеты опустились на минимальную высоту - 160 метров и летели со скоростью от 80 до 180 км/ч. Суда военно-транспортной авиации поднялись до 350 м, развивая скорость до 500 км/ч.

- Вся авиация, задействованная в воздушном параде в Ростове-на-Дону, выполняет взлеты с шести аэродромов постоянного базирования в Ростовской области и на Кубани, – сообщают в пресс-службе ЮВО.

Тем временем ростовчане в социальных сетях похвалили мастерство пилотов в говорящем комментарии: «Красиво идут».

Над Ростовом пролетели пилоты военно-воздушных сил (ВВС) и противовоздушной обороны (ПВО) Южного военного округа для тренировки авиационной части парада Победы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Парад Победы в Ростове-на-Дону 9 мая 2021: где и когда пройдет шествие

КП узнала, как пройдет Парад Победы в Ростове-на-Дону 2021

День Победы