«Хорошо идут»: в небе над Ростовом 45 экипажей провели репетицию воздушного парада Победы

Техника пролетела над Ростовом на высоте от 160 до 600 метров над землей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону сегодня состоялась репетиция воздушной части парада Победы. В небо поднялись 45 экипажей армии ВВС и ПВО под управлением высококлассных летчиков. Об этом сообщает сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Экипажи вылетели из Зернограда. В репетиции воздушного парада участвовали самолеты военно-транспортной авиации ВКС России - Ту-134, А-26, Ан-12 и Л-410, оперативно-тактическая авиация ЮВО - Су-24М, Су-27, Су-34, Су-30СМ, а также штурмовики Су-25 и вертолеты армейской авиации ЮВО – Ми-8, Ми-35, Ми-28 и Ка-52.

Самолеты оперативно-тактической и штурмовой авиации летели на высоте 200–300 метров над землей со скоростью 600 км/ч, а вертолеты опустились на минимальную высоту - 160 метров и летели со скоростью от 80 до 180 км/ч. Суда военно-транспортной авиации поднялись до 350 м, развивая скорость до 500 км/ч.

- Вся авиация, задействованная в воздушном параде в Ростове-на-Дону, выполняет взлеты с шести аэродромов постоянного базирования в Ростовской области и на Кубани, – сообщают в пресс-службе ЮВО.

Тем временем ростовчане в социальных сетях похвалили мастерство пилотов в говорящем комментарии: «Красиво идут».

Над Ростовом пролетели пилоты военно-воздушных сил (ВВС) и противовоздушной обороны (ПВО) Южного военного округа для тренировки авиационной части парада Победы.

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